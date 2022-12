Nomination Golden Globe, Biennale: 7 film della Mostra di Venezia

Lunedì 12 dicembre 2022 - 17:42

Con 16 candidature complessive

Venezia, 12 dic. (askanews) – Sono state annunciate oggi le nominations degli 80esimi Golden Globe Awards 2022, i premi cinematografici organizzati dal 1942 dall’Hollywood Foreign Press Association (HFPA) di Los Angeles, che riunisce i giornalisti di spettacolo di Hollywood in rappresentanza dei media mondiali di 56 Paesi.Nella rosa delle candidature sono presenti sette film della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (Gli spiriti dell’isola-The Banshees of Inisherin, Tàr, Argentina 1985, Blonde, The Son, The Whale, White Noise) con 16 candidature complessive ottenute.Il maggior numero di candidature in assoluto – otto – è stato ottenuto da Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin Mc Donagh: miglior film musical/commedia, miglior regista, miglior sceneggiatura (Martin Mc Donagh), migliore attore musical/commedia (Colin Farrell), migliore attrice non protagonista (Kerry Condon), miglior attore non protagonista (Brendan Gleeson e Barry Keoghan), miglior colonna sonora. In concorso a Venezia 79, Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) aveva visto al Lido l’affermazione di Colin Farrell con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, e aveva vinto il premio per la migliore sceneggiatura con Martin Mc Donagh.Tàr di Todd Field ha ottenuto tre nominations: miglior film drammatico, migliore attrice protagonista drammatica (Cate Blanchett), sceneggiatura (Todd Field). In concorso a Venezia 79, Tàr aveva visto l’affermazione di Cate Blanchett con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.Hanno ottenuto una candidatura ciascuno altri cinque film presentati in concorso alla 79. Mostra Internazionale Cinematografica:Argentina, 1985 di Santiago Mitre (miglior film non in lingua inglese), Blonde di Andrew Dominik (miglior attrice drammatica Ana De Armas),The Son di Florian Zeller (migliore attore drammatico Hugh Jackman), The Whale di Darren Aronofsky (migliore attore drammatico Brendan Fraser), White Noise di Noah Baumbach (migliore attore musical/commedia Adam Driver).