Gennaro Sosto nuovo presidente Federsanità Anci Campania

Lunedì 12 dicembre 2022 - 20:00

Roma, 12 dic. (askanews) – L’ing. Gennaro Sosto, Direttore Generale della Asl di Salerno, è il nuovo Presidente di Federsanità Anci Campania. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea di Federsanità ANCI Campania, in cui sono stati nominati anche gli altri organi statutari: Stefano Pisani, Sindaco di Pollica, è stato eletto Vicepresidente vicario. Matteo Ruggiero, Dirigente amministrativo AOU Vanvitelli, è il nuovo segretario mentre il nuovo direttore è il Sindaco di Gragnano Aniello D’Auria.L’Assemblea ha inoltre nominato vicepresidente aggiunto della Federazione campana il Direttore Generale AOU Luigi Vanvitelli Ferdinando Russo. Il nuovo esecutivo, eletto all’unanimità, è quindi così composto: Ferdinando Russo (Direttore Generale AOU Luigi Vanvitelli), Giuseppe Russo (Direttore Generale ASL Napoli 3), Carlo Marino (Sindaco di Caserta), Aniello D’Auria (Sindaco di Gragnano) e Stefano Pisani (Sindaco di Pollica).“È per me un grande onore poter rappresentare la Federazione della Campania” ha dichiarato il nuovo presidente Sosto, “abbiamo tutti il dovere e l’ambizione di portare la Campania tra le prime regioni d’Italia per indicatori di assistenza e cura. Siamo convinti dell’importanza della collaborazione costante e costruttiva tra le scelte politiche della Regione e le Aziende territoriali, Ospedaliere e dei Sindaci del territorio. Ci aspettano sfide importanti nei prossimi anni con le missioni 5 e 6 del PNRR: è chiaro che c’è molto da fare, ma potremo vincere solo con una rinnovata e solida sinergia tra tutti gli attori, come del resto ci ha insegnato la pandemia. Il mio primo ringraziamento va a tutte le persone che, a vario titolo e a diversi livelli, hanno lavorato duramente in questo periodo” ha continuato Sosto “Un lavoro di squadra che si rafforza anche grazie alla Regione e al presidente De Luca e alla dedizione dei Sindaci”.“Grazie alla presidente di Federsanità Anci nazionale, Tiziana Frittelli, che è da sempre vicina alle esigenze delle Aziende Sanitarie di questa regione. Una “sponda” importante per quelle che sono tra le principali priorità di azione che la federazione campana si pone l’obiettivo di raggiungere” dichiara il nuovo presidente.Al nuovo esecutivo di Federsanità ANCI Campania spetta il compito di lavorare da subito su progettualità innovative che competano con il resto d’Italia e che andranno sottoposte ad Agenas. Sperimentazioni diffuse di nuovi modelli di medicina territoriale in grado di offrire uno scenario d’analisi sugli investimenti previsti dal PNRR per la realizzazione delle Case di comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali. Si provvederà inoltre a sviluppare le iniziative specifiche utili a valorizzare le integrazioni delle progettualità sociali e quelle sanitarie, vero fulcro per l’innovazione dei Comuni e dele organizzazioni sanitarie del territorio. Sviluppare una rete integrata di collaborazioni sulla scorta, ad esempio, della recente esperienza del “roll aut” di A-pteron, drone realizzato come supporto aereo avanzato alla rianimazione del paziente critico, che vede Federsania ANCI Campania partner insieme a tante istituzioni nazionali (Istituto Superiore di Sanità) e del territorio (CONI regionale, i Comuni di Taranto, Altomonte, Massa di Somma e Santa Lucia di Serino) e a varie Università.