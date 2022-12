Pregliasco: i contagi Covid sono 10 volte superiori all’anno scorso

Domenica 11 dicembre 2022 - 17:14

"Usare le mascherine e fare la vaccinazione"

Milano, 11 dic. (askanews) – Il boom di contagi da Covid, 10 volte superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dimostra che l’Italia è alle prese con un”onda di risalita da non sottovalutare”. E’ il messaggio lanciato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, in un’intervista a SkyTg24.“Abbiamo una sottostima dei dati, sappiamo bene che molte persone non si fanno notificare la positività, mentre il paramento delle terapie intensive è più oggettivo anche se sappiamo che una quota è dovuta a ricoveri per altri motivi”, ha spiegato Pregliasco parlando di “onda di risalita” dei contagi.“Volutamente non parlo di ondata – ha precisato – ma siamo conunque in una fase di massima diffusione del virus. Speriamo che si arriverà in una lenta discesa. La situazione è comunque da non sottpvalitare, bisogna continuare a usare mascherine in certi contesti di particolare affollamento e fare la vaccinazione”.fcz/Int2