Dal 16 al 18 dicembre a Alcamo la rassegna “Sicilian wine weekend”

Sabato 10 dicembre 2022 - 00:32

Wine tasting, show cooking, visite a cantine e iniziative per bimbi

Milano, 10 dic. (askanews) – Da venerdì 16 a domenica 18 dicembre, ad Alcamo (Trapani) si terrà “Sicilian Wine Weekend”, la rassegna dedicata alle migliori produzioni enologiche della Sicilia Occidentale finanziata dall’assessorato regionale alle Attività Produttive e promossa dal Comune di Alcamo con l’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale e la collaborazione dell’agenzia Feedback.Il fine settimana pre-natalizio darà spazio a tanti appuntamenti tra wine tasting, assaggi e cooking show al Castello dei Conti di Modica e al Collegio dei Gesuiti di Alcamo. In programma anche momenti di approfondimento, appuntamenti rivolti ai più piccoli e alla presentazione di libri in abbinamento ad etichette. A condurre tutti gli appuntamenti sarà lo chef Andrea Lo Cicero, il “Barone” del Gambero Rosso.In occasione della manifestazione, una selezione di cantine del territorio (Azienda Agricola Adamo, Candido, Cantine Duca di Salaparuta, Cantine Florio, Caruso & Minini, De Gregorio Quattrocieli e Val di Bella) aprirà le porte ai visitatori per fare conoscere i loro stabilimenti produttivi e degustare alcune delle migliori etichette. Ogni sera, dalle ore 18 alle ore 23, al Porticato del Collegio dei Gesuiti, i visitatori della rassegna potranno compiere un “viaggio” tra le migliori etichette dell’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale: quattro degustazioni di vino a scelta tra quelli proposti al wine bar.Al Castello dei Conti di Modica, sia sabato che domenica, ci sarà la possibilità di partecipare a degustazioni guidate di vini del territorio con la guida di esperti. Sabato alle 13.30 spazio al Grillo, alle 18 al Catarratto, mentre domenica alle 18, al Nero d’Avola. Sempre al Castello, sia sabato che domenica, Nino Ferreri del ristorante una stella Michelin “Lamu” di Bagheria (Palermo), Peppe Giuffrè, Andrea Lo Cicero, Francesco Gallo e Gianfilippo Gatto sono gli chef protagonisti dei cooking show. I visitatori potranno assaggiare le ricette in abbinamento ad etichette siciliane.Domenica spazio alla Guida ai vini 2023 del Giornale di Sicilia e Slow Wine, presentata dal direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano e da Francesco Abate, co-curatore della guida. Infine, sia sabato che domenica mattina, alle 11, alla Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino i bambini potranno partecipare a laboratori creativi e didattici gratuiti sul tema del Natale.