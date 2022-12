Johns Hopkins, da Anderson 100milioni di dollari per sede Bologna

Venerdì 9 dicembre 2022 - 20:23

Il campus diventerà centro di ricerca multidisciplinare

Bologna, 9 dic. (askanews) – Formare la prossima generazione di esperti internazionali, offrire soluzioni multidisciplinari ai problemi globali, facilitare la ricerca scientifica e tecnologica sulle politiche pubbliche e lavorare per la pace e lo sviluppo democratico. Il tutto in un campus completamente rinnovato e ampliato che diventerà un polo internazionale di ricerca e collaborazione in grado di riunire accademici e professionisti di spicco da tutto il mondo. E’ il progetto presentato dalla Johns Hopkins University che ha ottenuto una donazione di 100 milioni di dollari da parte dei filantropi James e Morag Anderson. I fondi sono destinati alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Sais, a Bologna.“La donazione è rivoluzionaria – ha spiegato Ronald J. Daniels, presidente della Johns Hopkins -. Con essa, Sais Europe potrà affermare ulteriormente il suo ruolo di centro nevralgico per la ricerca, l’apprendimento e le politiche pubbliche in un momento critico della storia globale. Dalla nostra fondazione nel 1876, la Johns Hopkins University ha affrontato le grandi sfide della società attraverso la ricerca, la scoperta e mettendosi al servizio all’umanità. Questa donazione ci permette di continuare a crescere a partire dalla nostra importante tradizione e di espandere su scala globale l’impatto della prima università di ricerca americana”.Come riconoscimento per la loro donazione, l’università intitolerà la sede di Bologna “James and Morag Anderson Campus”. Verranno aggiunti tremila metri quadrati all’esistente edificio e verranno realizzati altri spazi di incontri, sale conferenze, un centro linguistico, aule e uffici.Johns Hopkins Sais conta attualmente più di 1.100 studenti in oltre 20 programmi tra Washington, Nanchino e Bologna e ha oltre 20.000 alumni che ricoprono ruoli di leadership in tutto il mondo, di cui 8.500 hanno trascorso almeno un anno del loro percorso formativo presso il campus di Bologna. Sais Europe conta circa 200 studenti provenienti da 40 Paesi, preparati da un corpo docente residente, insieme a professori a contratto provenienti da istituzioni e organizzazioni di spicco in Europa e nel mondo.