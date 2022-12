Ischia, De Luca: ora la priorità è salvare le vite

Venerdì 9 dicembre 2022 - 18:46

Se non c'è certezza sicurezza, bene prudenza

Napoli, 9 dic. (askanews) – “Ora è evidente che c’è una situazione di disagio, è evidente che vivere in questo momento fuori dalle proprie abitazioni crea tensione crea malessere, ma io credo che la priorità adesso sia salvare la vita delle persone e dunque se non c’è certezza da punto di vista della sicurezza del territorio credo che faccia bene il commissario Legnini a muoversi con grande prudenza, fra l’altro abbiamo voluto noi che fosse Legnini il commissario perché conosce bene il territorio, ha rapporti con gli amministratori locali”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un appuntamento a Napoli torna sulla questione Ischia. “Noi possiamo solo accompagnare questo lavoro, abbiamo già deciso stanziamenti rilevanti a favore della comunità di Ischia, – continua il governatore – vedremo di incontrare dopo questo momento di dolore anche le famiglie dei morti a Ischia, saremo assolutamente disponibili a dare una mano anche dal punto di vista economico alle famiglie colpite, alleviare la loro pesantezza di vita, quindi saremo vicini come sempre ai cittadini di Ischia. In questo momento abbiamo il dovere di essere prudenti e fare le scelte tenendo conto soprattutto della salvaguardia della vita delle persone”.“Dobbiamo ovviamente rinnovare il nostro messaggio di solidarietà e di vicinanza alla popolazione di Ischia e in modo particolare alle famiglie nelle quali ci sono stati cittadini che sono morti in questa tragedia” conclude.