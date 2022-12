Covid, nelle terapie intensive lombarde sono ricoverati 33 pazienti

Venerdì 9 dicembre 2022 - 21:50

Quelli con sintomi nei reparti dedicati sono complessivamente 1.458

Milano, 9 dic. (askanews) – Trentatré pazienti nelle terapie intensive e 1.458 i ricoverati nei reparti dedicati. Sono questi i dati principali relativi alla situazione Covid in Lombardia aggiornati all’8 dicembre 2022. Lo ha reso noto la Regione, aggiungendo che dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 44.073.Milano continua a rimanere la prima provincia per nuovi positivi: 993 di cui 336 in città. Seguono Brescia (614), Monza (414), Varese (373), Bergamo (361), Pavia (311), Mantova 289, Como (232), Cremona (231), Lecco (141), Lodi (127) e Sondrio (34).