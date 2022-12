Il 12 dicembre a Cagliari il “Sardinia Innovation Awards”

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 15:26

Confronto tra delegati della Regione e stakeholder del territorio

Roma, 7 dic. (askanews) – Lunedì, 12 dicembre dalle 9,30 alle 13,00 presso la Sala Anfiteatro in Via Roma 253 a Cagliari, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Andreina Farris, in rappresentanza del presidente Christian Solinas, parteciperà al Sardinia Innovation Awards, l’evento promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione.La conferenza patrocinata dalla Regione e sostenuta dagli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, mira a dare voce ai principali attori del territorio isolano legati al mondo dell’innovazione, della ricerca, delle istituzioni e delle startup. Un momento di confronto tra i maggiori delegati della Regione Sardegna e i principali stakeholder del territorio, un’occasione per approfondire tendenze, opportunità e potenzialità legate alla transizione digitale e alle nuove tecnologie al servizio della cittadinanza, della pubblica amministrazione e delle imprese.Interverranno al dibattito: Riccardo Porcu Direttore Generale della Direzione generale dell’innovazione e Sicurezza IT della Regione Sardegna, Prof. Giaime Cao, amministratore unico del CRS4 e Presidente del DASS (distretto aerospaziale della Sardegna), Maria Assunta Serra Direttore Generale di Sardegna Ricerche e i delegati accademici prof. Tola e dott. Ranieri rispettivamente dall’Università di Sassari e di Cagliari. Dal mondo startup la testimonianza di Bithiatec con la sua Ceo, dott.ssa Beatrice Canetto.