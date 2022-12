Autonomia, Zaia: grazie a Mattarella per suo richiamo da Milano

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 14:05

"Presidente garante della Costituzione ne ha confermato validità"

Venezia, 7 dic. (askanews) – “Ringrazio il Presidente Mattarella, il garante della Costituzione, per il suo autorevole richiamo, con il quale, oggi a Milano, ha confermato pienamente la validità dell’Autonomia, intesa come Autonomia e Libertà”. Lo sottolinea il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alla luce dell’intervento fatto dal Presidente della Repubblica alla cerimonia per celebrare i 120 dell’Università Bocconi, a Milano.“L’Autonomia non deve essere percepita come un problema – sottolinea Zaia – ma come un valore aggiunto, concetto espresso anche oggi da Mattarella. Lo è per tutti i territori, naturalmente fatto salvo il principio della salvaguardia dei diritti sociali e civili, e per tutti può costituire un vero e proprio rinascimento. A questo proposito vedo con favore la decisione del Governo di inserire l’articolo 143 in manovra, nel quale si istituisce l’obbligatorietà della definizione dei Lep”.“Siamo in un momento difficile e cruciale della storia – aggiunge il governatore del Veneto -, ma proprio in momenti come questi si può cambiare il futuro, passando da uno Stato centralista, che ha fallito creando un’Italia a due velocità, a un modello federalista con l’autonomia, che sicuramente saprà dare nuovo vigore a tutti per una stagione proficua per ogni comunità”.