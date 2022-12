Psc-Fsc 2021-2027, Veneto: bando da 4 mld per la ricerca

Martedì 6 dicembre 2022 - 18:09

Marcato: "E lo sviluppo nelle imprese per salute e benessere"

Venezia, 6 dic. (askanews) – La Giunta regionale del Veneto ha approvato il bando da 4 milioni di euro rivolto ad imprese venete, per incentivare progetti ed interventi di ricerca e sviluppo nelle tematiche della salute e del benessere.“Con questo bando diamo attuazione alla delibera del CIPESS, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, con la quale nel 2021 sono state stanziate le risorse per il finanziamento di 12 interventi della Regione Veneto – riferisce l’assessore allo Sviluppo Economico, Roberto Marcato -. Tra questi rientra anche quello denominato ‘Sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale’ che, con risorse messe a disposizione dalla Regione tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), sosterrà attività di ricerca e sviluppo nelle tematiche della salute e del benessere riferite a specifiche traiettorie tecnologiche, definite anche nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 – 2027”.