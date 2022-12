Autonomia, Leodori (Pd): la discussione sia concreta

Martedì 6 dicembre 2022 - 14:29

Presidente Vicario della Regione Lazio: non ideologica

Roma, 6 dic. (askanews) – “Nei prossimi anni i veri protagonisti della crescita che servirà a ricucire il Paese saranno i territori. A tutti i livelli. Seguendo questa strada, in occasione del primo Festival delle Regioni, abbiamo firmato l’intesa per il riconoscimento della Conferenza delle Regioni quale organo comune delle regioni e delle province autonome. Favorire il dialogo. È da qui che dobbiamo ripartire per affrontare tutti le sfide dei prossimi anni, a partire dall’autonomia differenziata. Un processo che non privilegi posizioni ideologiche o di parte ma che sia pragmatico e concreto”. Lo scrive Daniele Leodori, presidente Vicario della Regione Lazio ed esponente del Pd, su Facebook.