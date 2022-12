Sale l’incidenza dell’influenza, per Natale si stimano 6 milioni di italiani a letto

Lunedì 5 dicembre 2022 - 17:50

Picco fra i bambini. Esperti esortano a vaccinarsi

Roma, 5 dic. (askanews) – Sono in molti ad averla provata e a dire “è stato peggio del Covid”: l’influenza stagionale fa registrare numeri alti in Italia e l’incidenza continua a salire. Secondo l’ultimo aggiornamento della rete Influnet – il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il sostegno del ministero della Salute sulla base delle informazioni dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) – nella settimana dal 21 al 27 novembre 2022 il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia è cresciuto sensibilmente. Nella 47esima settimana del 2022, infatti, l’incidenza è pari a 12,9 casi per mille assistiti (era 9,5 nella settimana precedente).Aumenta l’incidenza in tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni con 80.479 casi registrati solo nella 47ma settimana e circa mezzo milione a partire da inizio sorveglianza. L’incidenza è pari a 40,8 casi per mille assistiti (29,6 nella settimana precedente).In tre delle Regioni che hanno attivato la sorveglianza InfluNet (Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria) l’incidenza ha superato la soglia del livello di entità molto alta. Ma ancora tre Regioni (Campania, Calabria, Sardegna) non hanno attivato la sorveglianza InfluNet.Durante la settimana 47/2022 sono stati segnalati, attraverso il portale InfluNet, 855 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, tra i 717 analizzati, 275 (38,3%) sono risultati positivi al virus influenzale. In particolare, 274 sono risultati di tipo A (229 di sottotipo H3N2, 5 di sottotipo H1N1pdm09 e 40 non ancora sottotipizzati) e 1 di tipo B. Nell’ambito dei campioni analizzati, 29 (4%) sono risultati positivi per SARS-CoV-2, mentre 126 sono risultati positivi per altri virus respiratori, in particolare: 63 RSV, 36 Rhinovirus, 11 virus Parainfluenzali, 8 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, 6 Adenovirus e 2 Metapneumovirus.Allarmanti le previsioni per i prossimi mesi: secondo stime l’influenza potrebbe mettere a letto oltre 6 milioni di persone con il picco durante le festività natalizie. Cosa già accaduta negli anni passati, ma quest’anno il problema potrebbe essere la disabitudine del nostro organismo a confrontarsi col virus dopo tre anni di sostanziale assenza dell’influenza grazie alle misure protettive prese per il Covid.Secondo la circolare del ministero della Salute, a firma del direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, infatti, “la pandemia COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento/mitigazione hanno ridotto drasticamente a livello globale la circolazione dei virus influenzali”, ma visto il perdurare della situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, il documento raccomandava già a fine estate di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale, a partire dall’inizio di ottobre e di offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione.La vaccinazione antinfluenzale, sottolinea il ministero della Salute, viene in particolare raccomandata nella fascia di età 6 mesi – 6 anni, “anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani”. Inoltre, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave, la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e può essere offerta gratuitamente nella fascia d’età 60-64 anni.E ancora: è fortemente raccomandata per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, che operano a contatto con i pazienti, e per gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungodegenza.E per far fronte alla situazione è partita nei giorni scorsi la Campagna informativa del ministero della Salute che invita a vaccinarsi, sia contro il Covid che contro l’influenza: “Vogliamo dare un messaggio chiaro e forte a tutta la popolazione ma il nostro target sono soprattutto gli anziani ed i soggetti fragili – ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci -.Dobbiamo affrontare insieme Covid e influenza stagionale, che questo anno pare si presenti molto forte, e farlo possibilmente con una unica vaccinazione”.“L’influenza colpisce ogni stagione invernale fino al 30% dei soggetti di età pediatrica – evidenzia sul suo sito web la Fondazione Veronesi -. Tra i motivi troviamo sicuramente la mancanza di precedenti esperienze immunologiche, la relativa immaturità del sistema immunitario e la partecipazione ad attività scolastiche, ludiche e sportive con conseguente rischio aumentato di contagio”. E “a rendere più probabile la possibilità di un numero molto elevato di casi di influenza sta il fatto che quest’anno è prevista la circolazione di virus influenzali diversi da quelli che erano presenti negli anni precedenti”. Di qui il rischio che, come sta accadendo in questi giorni in molte regioni, per un numero elevato di piccoli sia necessario un ricovero ospedaliero. Dunque ogni arma di prevenzione, vaccino in primis, è raccomandato dagli esperti.Mpd/Int14