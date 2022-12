Rifiuti Lazio, Corrotti (FdI): Egato, la stipendiopoli del Pd

Lunedì 5 dicembre 2022 - 16:14

"E' l'ennesimo scandalo"

Roma, 5 dic. (askanews) – “La collaborazione tra l’amministrazione Zingaretti e il Pd sta per partorire l’ennesimo scandalo ai danni dei cittadini laziali, dopo quello sulle mascherine e su concorsopoli di Allumiere, si aggiunge ora la possibile nomina di una serie di attuali consiglieri regionali non ricandidati, ai vertici degli enti di gestione dei rifiuti (EGATO): una vera e propria stipendiopoli finanziata dai contribuenti laziali”. Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia ha dubbi sulle nomine ai vertici Egato, come questa mattina aveva manifestato il sindaco Pd di Fiumicino, Esterino Montino.“Non basta la gestione imbarazzante dei rifiuti, soprattutto a Roma, ora dobbiamo assistere anche alla nomina di persone che andranno a percepire tra i 6000 e gli 8000 euro senza alcuna esperienza gestionale in materia di rifiuti? Di fronte all’ennesima beffa restiamo davvero senza parole”, conclude Corrotti.