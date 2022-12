Natale, il Panettone Mangione vince il “Panettone Maximo”

Lunedì 5 dicembre 2022 - 17:15

E' il miglior panettone di Roma e del Lazio

Roma, 5 dic. (askanews) – Una grande vittoria che decreta il miglior panettone tradizionale di Roma e del Lazio per la famiglia Mangione con Spiga D’oro Bakery che si aggiudica il “Panettone Maximo”“Siamo lieti – dichiara la famiglia Mangione – di vincere il ‘Panettone Maximo’ categoria panettone classico che è tornato per la sua quarta edizione, il festival che premia i migliori panettoni artigianali della Capitale e del Lazio”. Il valore dell’artigianalità è al centro della famiglia Mangione che ogni anno celebra il panettone, straordinario prodotto artigianale che racchiude in sé tutto il calore, la ricchezza e la bontà delle Feste Natalizie.Per questo Natale 2022 è stato preparato un ricchissimo catalogo che comprende: Panettone Classico, al Pistacchio, al Mon Chéri, alla Nutella, oltre a quello Kinder, ai Tre Cioccolati, quello Rocher, al Cioccolato, Rum e Uvetta, e quello Italiano che, come orgogliosamente conferma il titolare: “E’ nato dalla collaborazione con alcuni artigiani ed è fatto con materie prime 100% italiane, il che al giorno d’oggi non è così scontato”. Non da meno è il Pandoro che va da quello Classico a quello al Cioccolato Fondente. Ma Natale è anche cesti e allora come non farsi attirare da uno dei vari tipi disponibili, di tutti i prezzi e contenenti i più svariati articoli per rendere le Feste veramente gustosissime.