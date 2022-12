Autonomia, Zaia: nostra Costituzione è autenticamente federalista

Lunedì 5 dicembre 2022 - 12:22

Venezia, 5 dic. (askanews) – “Qui parliamo autenticamente di regionalismo, lo leggo così visto che la Costituzione repubblicana di questo Paese è autenticamente federalista ma fino ad oggi la gestione è stata autenticamente centralista. Parliamo di identità, di regionalismo in maniera seria e costruttiva, non distruttiva, non è la secessione dei ricchi come dice qualcuno ma è una vera assunzione di responsabilità”. A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine del Forum delle Regioni che si svolge a Milano.