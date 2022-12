Frana, al via collegamento marittimo da Ischia a Forio a 1 euro

Sabato 3 dicembre 2022 - 19:48

Da domenica 4 dicembre iniziativa compagnia marittima Alilauro

Napoli, 3 dic. (askanews) – Per aiutare a fronteggiare l’emergenza legata alla frana di Casamicciola e per scongiurare le conseguenze di disagi e rallentamenti sull’ex statale 270, in particolare nel tratto interessato dalle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, la compagnia Alilauro propone, a partire da domenica 4 dicembre, un collegamento marittimo diretto dal porto di Forio verso Ischia e viceversa ad un costo simbolico di 1 euro a passaggio.Si tratta di una iniziativa pensata per risolvere, attraverso l’opportunità offerta dalle vie del mare, i disagi legati alla tragedia che ha colpito l’isola d’Ischia. Gli orari delle partenze sono: Forio-Ischia 06.45 (dal lunedì al venerdì), 09.15 (escluso domenica), 11.20, 13.00 (dal lunedì al venerdì), 15.55. Ischia-Forio 08.05 (dal lunedì al venerdì), 08.30 (solo il sabato) 10.30, 11.55 (dal lunedì al venerdì), 15.35, 18.20