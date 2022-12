Turismo marittimo, Costa Crociere promuoverà la destinazione Puglia

Venerdì 2 dicembre 2022 - 15:17

Lopane: grande player della crocieristica promuoverà il brand Puglia

Roma, 2 dic. (askanews) – La vacanza in Puglia da vivere con l’emozione di una crociera. Costa Crociere S.p.A. si aggiudica l’avviso pubblico dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione per acquisire servizi di comunicazione del brand Puglia nell’ambito del turismo marittimo. Si tratta di un investimento strategico per posizionare la destinazione Puglia. Nello specifico, l’obiettivo sarà “un target privilegiato, in quanto interessato al viaggio, alla scoperta della bellezza, dell’arte e della cultura italiana di cui l’azienda si fa ambasciatrice da oltre 70 anni”, come Costa Crociere evidenzia nel progetto approvato.“Per la prima volta un grande player della crocieristica promuoverà il brand Puglia con i suoi servizi di comunicazione – dice Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo della Regione Puglia – . È il risultato di anni lavoro tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuali e operatori del territorio, che hanno portato sempre più compagnie a scegliere la nostra destinazione, ma è anche il frutto dell’iniziativa sperimentale che abbiamo lanciato nelle scorse settimane proprio a Taranto con l’annuncio degli scali di Costa Crociere per i prossimi anni nel porto ionico”.“La Puglia, tramite Costa, potrà essere top destination per oltre 1,3 milioni di viaggiatori altamente fidelizzati in paesi target come Francia e Germania, primi nella classifica dell’incoming estero nella nostra regione, e anche Spagna e la stessa Italia – prosegue l’assessore Lopane -. I dati acquisiti dall’Osservatorio di Pugliapromozione rivelano che i turisti giunti via mare in Puglia, principalmente mediante navi da crociera, per il 90% non hanno mai visto la nostra regione, che vi giungono per la prima volta via mare e visitano le principali località turistiche durante la sosta dell’imbarcazione. Ci confronteremo con i risultati che produrrà l’iniziativa e ci auguriamo di consolidare un’azione di partnership che ci incoraggia negli investimenti nel settore”.(segue)