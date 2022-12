Enquirer “per creare nuova conoscenza”, progetto Luiss-P&G Alumni

Venerdì 2 dicembre 2022 - 11:20

Favorire la crescita di giovani talenti nel mondo del lavoro

Roma, 2 dic. (askanews) – Promuovere la cultura manageriale tra gli studenti e favorire la crescita di giovani talenti nel mondo del lavoro sono gli obiettivi del progetto “Give Back” di P&G Alumni Italia, in partnership con l’Ateneo intitolato a Guido Carli e Luiss Business School. L’iniziativa, grazie al modello educativo Luiss “enquiry-based”, renderà ancora una volta gli studenti protagonisti e motori di ispirazione e cambiamento.Individuare – all’interno del proprio campo di studi – un fenomeno, per poi studiarlo, approfondirlo e investigarlo fino a risolverlo, consente di generare nuova conoscenza, come dei “ricercatori in erba”. Questo è il modello di apprendimento “enquiry-based” che la Luiss Guido Carli ha introdotto nei propri corsi di laurea Magistrale ormai tre anni fa e che conosce oggi una nuova pagina, aprendosi ancor più al confronto con il mondo aziendale.Al primo incontro “Enquirer”, di venerdì 2 dicembre, circa 100 studenti dei corsi di laurea magistrale si incontreranno con i professionisti di P&G Alumni Italia, network di oltre 300 ex-dipendenti e manager con carriere di rilievo nel mondo delle imprese italiane ed internazionali dopo essersi formati in P&G, multinazionale di beni di largo consumo oggi attiva in 80 paesi e forte di uno dei maggiori portfolio di marche di qualità tra cui Dash, Gillette, Braun, Venus, Pantene Pro-V, Head&Shoulders, Swiffer, ViaKal, Fairy, Oral B, Vicks, Olaz.L’iniziativa permetterà a questi giovani di comprendere meglio le dinamiche aziendali. Gli Alumni P&G testeranno personalmente le competenze “soft” e “hard” che il modello enquiry-based ha sviluppato nei partecipanti al progetto, con un focus particolare su: pensiero critico e creativo, adattabilità, abilità di teamwork, capacità di leadership, spirito imprenditoriale e capacità di analizzare e interpretare i dati.Studentesse e studenti presenteranno agli Alumni P&G i propri progetti su diverse aree tematiche: “Consumer Behavior and Research Methodology for Marketing” (dagli allievi del corso di laurea in Marketing); “Data Visualization” (dagli iscritti a “Data Science and Management”) “Global Organization Design and Management” (dai giovani talenti di “Global Management & Politics”). Saranno inoltre premiati, con il conferimento del “P&G Alumni Innovation Award”, i migliori lavori degli iscritti al corso di “Advanced Marketing Management” nel corso di Laurea in “Management”, sviluppati nel corso del semestre insieme ad alcuni manager del network Alumni P&G.L’offerta formativa Magistrale Luiss dell’anno accademico 2023-2024, caratterizzata da un forte orientamento internazionale, sarà presentata poi nella Giornata di Orientamento sabato 3 dicembre a partire dalle ore 11:00.