Acquaroli: preoccupano decisioni Resto del Carlino sulle Marche

Venerdì 2 dicembre 2022 - 20:42

Roma, 2 dic. (askanews) – Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, esprime in una nota “preoccupazione” per le decisioni in capo all’editore del Resto del Carlino, storico giornale e punto di riferimento dell’informazione del nostro territorio. “L’accorpamento delle edizioni locali di Ancona e Macerata, che insistono su due province popolose e vivaci, e la paventata smobilitazione della testata nelle Marche, rischiano di rappresentare – si legge nel comunicato – il preludio di un irreversibile impoverimento, sia da un punto di vista occupazionale che di capillarità di informazione, in un territorio dove la stampa locale ha rappresentato e rappresenta un faro irrinunciabile”.“Siamo al fianco delle redazioni e dei corrispondenti coinvolti in questa decisione e al SiGiM, con l’auspicio che questa vicenda possa trovare una soluzione che mantenga la presenza sul territorio del quotidiano e delle sue edizioni”, conclude Acquaroli.