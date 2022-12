Roma, Gualtieri: termovalorizzatore operativo in estate 2026

Giovedì 1 dicembre 2022 - 13:35

"Una giornata storica"

Roma, 1 dic. (askanews) – “L’impianto dovrà essere operativo nell’estate del 2026, forse anche prima”. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, in occasione della presentazione in Campidoglio dell’approvazione definitiva del Piano rifiuti al termine della Valutazione ambientale strategica, e della manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore. “Una giornata storica – ha aggiunto Gualtieri -. Per la prima volta la città ha un Piano rifiuti ambizioso per rendere Roma autosufficiente, superando una situazione vergognosa della città che non ha impianti”.