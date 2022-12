Roma, Gualtieri: gara termovalorizzatore per pubblico e privati

Giovedì 1 dicembre 2022 - 13:39

"Criteri stabiliti e costo concorrenziale"

Roma, 1 dic. (askanews) – La manifestazione di interesse per realizzare il termovalorizzatore di Roma “è aperta ai soggetti pubblici, non è riservata a soggetti privati e la maggioranza delle multiutility è pubblico-privata Ho espresso i miei auspici in questo senso, vedremo chi si aggiudicherà la gara”. Lo ha spiegato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, in occasione della presentazione in Campidoglio dell’approvazione definitiva del Piano rifiuti al termine della Valutazione ambientale strategica, e della manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore.Chi se la aggiudicherà, ha sottolineato Gualtieri, “dovrà garantire i criteri stabiliti e anche un costo concorrenziale, più basso di quello che oggi Ama paga per mandare fuori i rifiuti”, con l’obiettivo di abbassare la tariffa sui rifiuti.