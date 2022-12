Ischia, Scajola: in Liguria consumo suolo azzerato in ultimi anni

Giovedì 1 dicembre 2022 - 19:48

"Legge su rigenerazione urbana è riferimento per altre Regioni"

Genova , 1 dic. (askanews) – “I dati Ispra degli ultimi anni hanno certificato la Liguria come la Regione con il minore consumo del suolo, sostanzialmente azzerato”. Lo afferma in una nota l’assessore all’Urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola.“La Liguria – sottolinea Scajola – è una Regione all’avanguardia a livello nazionale sul piano delle riforme in materia urbanistica: la nostra legge sulla rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo costituisce un importante riferimento per molti colleghi di altre Regioni”.“Il punto cardine della norma – conclude l’assessore ligure – è il recupero dell’esistente, così da mettere in sicurezza il territorio permettendo allo stesso tempo di sostenere lo sviluppo, recuperando immobili su tutto il territorio, dalla costa all’entroterra”.