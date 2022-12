Gualtieri: Roma avrà un termovalorizzatore a Santa Palomba

Giovedì 1 dicembre 2022 - 13:21

"Aperta manifestazione di interesse per la sua realizzazione"

Roma, 1 dic. (askanews) – Il Comune di Roma realizzerà un termovalorizzatore da 600 mila tonnellate annue in un’area industriale a Santa Palomba. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, in occasione della presentazione in Campidoglio dell’approvazione definitiva del Piano rifiuti al termine della Valutazione ambientale strategica, e della manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore.“La seconda ordinanza che presentiamo oggi stabilisce l’apertura della manifestazione di interesse per la realizzazione di un termovalorizzatore in un’area industriale di dieci ettari a Santa Palomba”, ha annunciato Gualtieri.