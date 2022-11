Silvia De Dominicis nominata presidente di Operation Smile Italia

Martedì 29 novembre 2022 - 08:55

Fondazione che assiste bambini con malformazioni maxillo-facciali

Milano, 29 nov. (askanews) – Silvia De Dominicis è stata nominata presidente della Fondazione Operation Smile Italia ETS, unica rappresentante in Italia del network internazionale Operation Smile che dal 1982 cura e assiste bambini nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali nei Paesi a basso e medio reddito.Romana, laurea in Economia alla Luiss, Silvia De Dominicis ha iniziato la sua carriera nella multinazionale statunitense, Johnson & Johnson, leader in ambito salute, nel 1995, nel ramo della Direzione Finanziaria, ricoprendo negli anni ruoli di sempre maggiore responsabilità. Si è sempre distinta per la sua sensibilità verso i temi legati alla parità di genere, alla salute e, in generale, alle problematiche che le fasce più deboli della società si trovano a dover affrontare. Dal 2016 anche Operation Smile Ambassador per J&J Medtech in EMEA con l’obiettivo di promuovere la partnership globale tra l’azienda e l’Organizzazione internazionale e raccogliere fondi.“Sono molto onorata di assumere questa responsabilità nei confronti dei bambini che non hanno accesso a cure chirurgiche essenziali e delle loro famiglie – ha commentato De Dominicis -. Nell’ambito della collaborazione che dura da oltre trent’anni tra la mia azienda ed Operation Smile, ho avuto il privilegio di conoscere da vicino e apprezzare il suo lavoro” continua “ho pertanto accolto con piacere la richiesta ed ho deciso di impegnarmi a titolo personale a supporto della Fondazione italiana portando la mia esperienza di business leader nel settore della chirurgia”.La nomina di Silvia De Dominicis – spiegano dalla Fondazione – rispecchia appieno lo spirito di Operation Smile che, in occasione del quarantesimo anniversario della sua nascita, si pone un nuovo obiettivo: diventare il punto di riferimento per l’accesso a un’assistenza sanitaria di alta qualità. Fino ad oggi Operation Smile ha curato e donato una nuova vita a oltre 340mila persone nel mondo e, nel prossimo decennio, ha pianificato una significativa espansione dell’attività programmatica con l’ambizioso obiettivo di fornire cure gratuite per 1 milione di pazienti nati con malformazioni del volto e per coloro che sono in attesa di cure chirurgiche essenziali. Per raggiungere questo obiettivo, Operation Smile continuerà a collaborare con altre organizzazioni non profit, con i governi e i sistemi sanitari locali per garantire il diritto di ogni bambino e di ogni persona di accedere a cure gratuite, sicure e di qualità, e migliorare le infrastrutture chirurgiche degli ospedali, ovunque nel mondo.