Sabato presepe in Vaticano dal Friuli, Fedriga: vetrina importante

Martedì 29 novembre 2022 - 13:05

In mattinata governatore guida delegazione Regione dal Papa

Trieste, 29 nov. (askanews) – “Da inizio legislatura questa è la seconda occasione in cui il Friuli Venezia Giulia contribuirà all’allestimento natalizio di piazza San Pietro: la prima è stata nel 2018 con l’abete, al quale sabato si aggiungerà ora il presepe di Sutrio. Si tratta di una vetrina importantissima per la nostra regione, che mette a disposizione della comunità globale l’eccellenza artistica del Friuli Venezia Giulia e lo fa guardando alla sostenibilità ambientale. Inoltre, la scelta di usare le radici degli alberi spezzati dalla tempesta Vaia per realizzare la culla dove sarà deposta la raffigurazione di Gesù bambino stabilisce un importante collegamento spirituale tra la natività e la nostra regione. Questa scelta racchiude un messaggio di rinascita che, oltre a impreziosire la qualità dell’opera, trasmette i valori fondanti del Friuli Venezia Giulia”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la presentazione del presepe di Sutrio che da sabato 3 dicembre all’Epifania sarà esposto in piazza San Pietro a Roma per le festività natalizie.Il Presepe del Natale 2022 in Vaticano, realizzato da un team di artisti ed artigiani del legno che da decenni sono attivi sul territorio, rappresenta la natività a grandezza naturale, scolpita in grossi tronchi di legno di cedro e sarà inaugurato alle 17 di sabato, dopo che in mattinata una delegazione del Friuli Venezia Giulia, guidata dal governatore Fedriga, sarà ricevuta dal Santo Padre in Vaticano.Il governatore ha evidenziato che “la presenza del presepe di Sutrio a Roma per il Santo Natale avrà ricadute rilevanti per la conoscibilità della nostra terra e per la valorizzazione della montagna. PromoturismoFVG attuerà quindi una campagna promozionale basata su 8 video teaser che saranno trasmessi sui canali social per raccontare e promuovere il presepe che, una volta terminate le festività, verrà riportato a Sutrio per essere nuovamente esposto”.