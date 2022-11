Roma, Cioffredi (Regione Lazio): bene la sentenza sui Casamonica

Martedì 29 novembre 2022 - 18:52

Rafforza la fiducia nello Stato

Roma, 29 nov. (askanews) – “La sentenza dei giudici della Corte d’Appello di Roma ha confermato l’accusa di mafia per il clan Casamonica. E’ stato riconosciuto il lavoro prezioso della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e del Comando Provinciale dei Carabinieri che attraverso le indagini di Gramigna e Gramigna bis hanno prodotto la solidità di un impianto accusatorio che configura l’associazione di stampo mafioso per il clan autoctono più antico e più potente di Roma. Il processo contro il clan Casamonica di Porta Furba è caratterizzato dalla paura delle vittime, il costante timore di vendetta. Testimonianze da cui si evince nuovamente la prova di una capacità di intimidazione che deriva dal prestigio criminale violento del gruppo. L’inchiesta ha riportato alla luce la storia di Ernesto Sanità che ha denunciato i Casamonica per averlo cacciato dalla sua casa popolare per un presunto debito di suo figlio adottivo. Solo dopo 11 anni di denunce e minacce all’indomani dell’operazione Gramigna, l’Ater riuscì a consegnargli le chiavi del suo appartamento legittimamente assegnatogli nel 2009. Una sentenza che rafforza la fiducia dei cittadini nello Stato che vogliamo dedicare alla memoria di Ernesto Sanità scomparso nell’aprile del 2020”. Così il Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità del Lazio, Gianpiero Cioffredi.