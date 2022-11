Ischia, Associazione nazionale carabinieri invia volontari

Martedì 29 novembre 2022 - 16:45

Annullato il tradizionale concerto di Natale

Roma, 29 nov. (askanews) – Agire concretamente è l’unica risposta possibile di fronte a tragedie come quella che ha colpito l’isola di Ischia. Per questo motivo, in segno di solidarietà e vicinanza alle vittime della frana a Casamicciola, l’Associazione Nazionale Carabinieri – presieduta dal generale Libero Lo Sardo – ha deciso di cancellare l’iniziativa del 18° Concerto di Natale dell’ANC che la Banda dell’Arma avrebbe dovuto tenere il 30 novembre all’Auditorium Parco della Musica, a Roma.L’ANC – associazione che raccoglie militari in congedo, familiari e simpatizzanti dell’Arma dei Carabinieri – preferisce concentrarsi sulla situazione dell’isola campana, dove i membri della locale associazione dell’ANC sostengono i Carabinieri in servizio, e sono impegnati fianco a fianco con la Protezione Civile e i residenti per i soccorsi. I primi volontari già operativi dal primo momento sono i soci del nucleo di Ischia, impegnati in diversi compiti connessi ai luoghi della frana.Da mercoledì arriveranno sull’isola altri volontari dell’ANC provenienti da Napoli, Pozzuoli e Bacoli. Il Dipartimento ha intanto avviato una ricognizione nazionale per procurare tra l’altro mezzi anti-incendio con autopompe e mezzi di movimento terra. Hanno già dato disponibilità – qualora ce ne sia la necessità – squadre dell’ANC di Lazio, Puglia, Molise, Sicilia, Lombardia e Piemonte.