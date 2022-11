Infrastrutture, Regione Lombardia finanzia 14 opere con 5,7 mln

Martedì 29 novembre 2022 - 14:43

In province Bergamo, Brescia, Como, Monza, Milano, Pavia e Varese

Milano, 29 nov. (askanews) – La Regione Lombardia, con un recente decreto, ha assegnato contributi relativi a 14 opere, per un totale di 5,7 milioni di euro, nell’ambito del cosiddetto Piano Lombardia. Si tratta di 11 interventi stradali e 3 interventi ciclabili con un costo di oltre 7 milioni di euro, di cui 5,7 milioni provenienti dal Piano Lombardia. Le nuove opere interessano i territori di 7 province: Bergamo, Brescia, Como, Monza-Brianza, Milano, Pavia e Varese. “Prosegue l’attuazione degli interventi del Piano Lombardia, il programma di investimenti per le opere pubbliche che abbiamo realizzato anche per ‘rimettere in moto’ una parte della nostra economia contrastando gli effetti provocati dal Covid” ha evidenziato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.Tra i progetti più significativi in termini di impegno economico spicca la realizzazione della Tangenziale nord a Vaprio d’Adda di collegamento tra la Sp 525 e la Sp 104. “Grazie al Piano Lombardia – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – stiamo contribuendo alla ripresa economica della nostra Regione e, soprattutto, alla realizzazione di opere attese da tempo e gli enti locali faticavano a concretizzare per mancanza di risorse. Interventi utili che riqualificano ed efficientano la mobilità e la viabilità, comprendendo non solo le grandi opere ma anche le cosiddette piccole opere, comunque decisive e necessarie per i contesti in cui si collocano”.