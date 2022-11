Cgil-Cisl-Uil, Manifestazione a Venezia “Salviamo il sociale”

Martedì 29 novembre 2022 - 18:19

In più di 2mila, ascoltati in Consiglio regionale e da Ass. Lanzarin

Venezia, 29 nov. (askanews) – In più di duemila, tra delegati sindacali, lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati, si sono dati appuntamento stamattina a Venezia per chiedere provvedimenti urgenti alla Regione del Veneto per affrontare l’emergenza sociale in corso.In campo San Geremia alla manifestazione regionale unitaria “Salviamo il Sociale”, alcuni delegati e i segretari di Cgil Cisl e Uil Veneto hanno preso la parola per spiegare le motivazioni della protesta e le loro richieste. Anzi per ribadirle, perché a voce unica il sindacato da mesi evidenzia la propria preoccupazione per la situazione e sollecita la Regione a prendere provvedimenti urgenti a sostegno del welfare del territorio, messo a dura prova dalla difficile congiuntura.I tre sindacati sono stati ascoltati in tarda mattinata in Consiglio regionale e poi dall’assessore alla Sanità, Servizi sociali e Programmazione sociosanitaria della Regione del Veneto Manuel Lanzarin. Presenti, oltre ai confederali, anche le categorie dei dipendenti del pubblico impiego e dei pensionati.In entrambe le sedi è stato ribadito come, dopo lo shock della pandemia e ora nella turbolenza internazionale scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina, l’instabilità economica e la repentina crescita dell’inflazione condannino oggi sempre più persone alla povertà anche nella nostra regione e il sistema di welfare territoriale (pubblico e privato) sia messo fortemente alla prova. «Si tratta del sistema delle case di riposo, degli asili nido delle scuole materne, e ancora le scuole di formazione professionale, i centri residenziali e diurni, l’edilizia residenziale pubblica,ossia di servizi che sono essenziali per tantissime persone e famiglie – hanno evidenziato Tiziana Basso, segretaria generale di Cgil Veneto, Gianfranco Refosco, segretario generale di Cisl Veneto, e Igor Bonatesta, segretario organizzativo di Uil Veneto -. Un sistema sotto enorme pressione per l’ingente aumento dei costi dell’energia e di altre spese fisse, fattori a cui si aggiungono la carenza di personale e l’esiguità delle risorse, che non consente di valorizzare i lavoratori e le lavoratrici in maniera dignitosa. Il rischio forte è che, senza sostegni adeguati, non reggano o si prospetti per loro di dover scegliere tra l’aumento delle rette, con un aggravio ulteriore sui bilanci delle famiglie, e la riduzione dei servizi e della qualità delle prestazioni».