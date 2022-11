Suicidio assistito, Cappato indagato per aver accompagnato in Svizzera 82enne malato di Parkinson

Lunedì 28 novembre 2022 - 14:14

Il tesoriere dell'Associazione LucaCoscioni, Marco Cappato, è indagato a Milano

Milano, 28 nov. (askanews) – Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, è indagato a Milano per aver accompagnato Romano, 82enne residente a Peschiera Borromeo, nel Milanese, affetto da una grave forma di Parkinson, in una clinica svizzera a morire con il suicidio assistito. Il reato contestato nel fascicolo di indagine aperto dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio è aiuto al suicidio.L'iscrizione di Cappato nel registro degli indagati è scattata come "atto dovuto" dopo la 'mossa' del tesoriere dell'associazione Luca Coscioni di autodenuciarsi davanti ai carabinieri. La denuncia, formalizzata sabato mattina, è già approdata sulla scrivania del procuratore aggiunto Siciliano e ha portato all'apertura di un nuovo fascicolo di indagine a carico di Cappato. Una nuova indagine per lui, già sotto accusa a Milano per un analogo caso di "disobbedienza civile" compiuto ad agosto scorso: anche in quell'occasione Cappato accompagnò in Svizzera a morire con il suicidio assistito una 69enne del Veneto con un cancro ai polmoni in stato avanzato.