Regione Lazio, D’Amato: con Inail per promuovere lo sport

Lunedì 28 novembre 2022 - 16:39

Migliora la vita

Roma, 28 nov. (askanews) – “Oggi abbiamo l’esigenza di realizzare un nuovo modello di welfere attivo. La popolazione sta invecchiando sempre di più e dobbiamo mettere in campo tutte le iniziative utili a migliorare la condizione fisica delle persone garantendo la facilità di accesso all’attività sportiva. L’esercizio fisico è fondamentale e questo ha un riflesso anche sulla spesa sanitaria inevitabilmente. Siamo al fianco di INAIL per l’assistenza e la cura facendo rete ognuno per le proprie competenze. Questa è la strada e il Lazio farà la sua parte al fianco dello sport”. Parole dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in occasione del seminario “Fare sport migliora la vita”, organizzato questo pomeriggio a Roma dall’Inail nella sede di via IV Novembre, in collaborazione con il Contact Center “SupeAbile” e con la partecipazione del Comitato Italiano Paralimpico e del Servizio sanitario regionale del Lazio. Il Convegno, a cui hanno partecipato oltre all’assessore D’Amato, anche il Direttore Generale dell’ Inail, Andrea Tardiola, Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Giorgio Casati, Direttore Generale Asl Roma 2 e Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore delegato Sport e Salute, si è tenuto in vista della Giornata Internazionale delle persone con disabilità in programma il 3 dicembre prossimo, ed è stata l’occasione per ribadire come lo sport possa essere uno strumento di terapia e parte delle politiche pubbliche, in grado di migliorare la vita dei cittadini, generando anche vantaggi per il Servizio Sanitario Nazionale.