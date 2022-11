Intelligence, primo Annual Meeting dell’Associazione Davide De Luca

Lunedì 28 novembre 2022 - 19:04

Lecture del Prefetto Franco Gabrielli con consegna premi

Roma, 28 nov. (askanews) – Si è tenuto a Roma questo pomeriggio, presso l’Istituto Luigi Sturzo, il primo “Annual Meeting Award Winners” dell’Associazione “Davide De Luca – Una vita per l’Intelligence”. In questo evento, ha spiegato Edoardo Antonio De Luca, Vicepresidente dell’Associazione “abbiamo inteso mettere al centro, dopo sette anni di attività, la comunità di persone e di valori costituitasi attorno alla mission associativa di contribuire alla promozione e alla diffusione della cultura della sicurezza e di favorire lo studio e la ricerca scientifica nel campo dell’intelligence”.L’ing. Raffaele Boccardo, Presidente e Amministratore delegato di BV Tech S.p.A., ha sottolineato, nel suo intervento di saluto, quanto siano “necessari e urgenti programmi innovativi e importanti investimenti nelle tecnologie più avanzate per garantire al Paese un futuro diverso e più sicuro”.Il Prefetto Franco Gabrielli, nella lecture dedicata alla “sicurezza bene comune da maneggiare con cura”, approfondendo i settori della security, della safety e dell’intelligence, ha rimarcato la difficoltà di “comprensione” del concetto di sicurezza nel nostro Paese. “Da preservare, da curare, a partire dal lessico”.In occasione dello stesso evento, sono stati conferiti i Premi “Davide De Luca”, in particolare: per la sezione “Accademia della Guardia di Finanza” ai Tenenti Marco Fisicaro, Gabriele Roncolini, Alessandro Rudella e Simone Nunzio Ruggeri”; per la sezione “Corso Executive Affari Strategici” della Luiss School of Government alle dottoresse Elettra Pelino e Miriam Pedol; per la sezione “Master universitario di II livello in Homeland Security dell’Università Campus Bio-Medico” al dottor Giuseppe Mancini.Questo primo Annual Meeting, che ha visto il coinvolgimento di tutti i premiati, nelle diverse sezioni e delle diverse annualità, oltre la partecipazione di amici, partner e sostenitori, è stata l’occasione – ha affermato Francesco Nicotri, segretario generale dell’Associazione – “per ribadire, e rinnovare, la duplice vocazione della nostra iniziativa culturale di “talent place” e di “thinking community” al servizio del Paese e delle sue Istituzioni”.