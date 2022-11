Proseguono le ricerche dei dispersi a Ischia

Domenica 27 novembre 2022 - 14:07

Dopo la terribile frana di ieri

Roma, 27 nov. (askanews) – Mentre i dispersi sono ancora una decina, è stato trovato il corpo esanime di una bambina a Ischia, nel fango che ha invaso Casamicciola. Lo hanno confermato i Vigili del fuoco. L’altra vittima finora accertata è Eleonora Sirabella, di Lacco Ameno (un comune dell’Isola), che avrebbe compiuto 32 anni il 4 gennaio prossimo. Lavorava in un negozio dell’isola e tra i dispersi c’è anche il suo compagno. Insieme agli altri soccorritori, i Vigili del Fuoco sono impegnati sull’isola di Ischia in soccorso alla popolazione, nella ricerca dispersi e nelle operazioni di rimozione del fango dalle strade di collegamento. Inviate squadre in rinforzo da Lazio, Abruzzo, Puglia e Molise. Lo ha fatto sapere lo stesso corpo su Twitter. Sul terreno sono all’opera anche i sub.Int2