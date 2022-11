Domenica 27 novembre 2022 - 15:13

Positività al 17,9%

Roma, 27 nov. (askanews) – Su 14.390 tamponi effettuati oggi nel Lazio si sono registrati nella regione 2.586 nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2. I morti per COVID-19 sono 2. Il rapporto tra positivi e tamponi (tasso di positività) è al 17,9% e i casi a Roma città sono 1.392. E’ in sintesi quanto ha reso noto l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato in una nota.