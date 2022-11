A Ischia si cercano i dispersi, Cdm per l’emergenza

Domenica 27 novembre 2022 - 12:20

La vittima accertata è una 31enne

Milano, 27 nov. (askanews) – L’unica vittima finora accertata della frana di Ischia è Eleonora Sirabella, di Lacco Ameno (Comune dell’Isola), avrebbe compiuto 32 anni il 4 gennaio prossimo. Lavorava in un negozio dell’isola e tra i dispersi c’è anche il suo compagno. Insieme agli altri soccorritori, i Vigili del Fuoco sono impegnati sull’isola di Ischia in soccorso alla popolazione, nella ricerca dispersi e nelle operazioni di rimozione del fango dalle strade di collegamento. Inviate squadre in rinforzo da Lazio, Abruzzo, Puglia e Molise. Lo ha fatto sapere lo stesso corpo su Twitter. Sul terreno sono all’opera anche i sub.A Palazzo Chigi, invece, il Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno la dichiarazione dello stato di emergenza. Aprendo il Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito vicinanza e solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime dell’ondata di maltempo che ha colpito Ischia e per la popolazione di Casamicciola, investita dalla frana. La premier, secondo quanto si apprende, ha anche espresso profonda gratitudine nei confronti di tutte le forze impegnate nei soccorsi, in particolare dei Vigili del Fuoco.Lme/Int2