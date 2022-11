Sabato 26 novembre 2022 - 13:23

Ora in ospedale, nucleo familiare era proprio in zona frana

Napoli, 26 nov. (askanews) – “Il nucleo familiare con il neonato che era dato per deceduto, che era proprio nella zona delle frane, al momento si sta recando in ospedale”. A dirlo ai giornalisti nel punto stampa tenuto per aggiornare sulla frana ad Ischia il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.