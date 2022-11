Disastro per il fango a Ischia, soccorsi difficili

Sabato 26 novembre 2022 - 18:46

Bilancio in evoluzione

Roma, 26 nov. (askanews) – “Attualmente c’è un decesso accertato, si tratta di una donna”. A dirlo nel pomeriggio è il prefetto di Napoli Claudio Palomba durante la conferenza stampa al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi. Ci sono circa una decina di dispersi mentre 8 persone sono state ritrovate. A comunicarlo è sempre il prefetto Palomba. “Al momento c’è la segnalazione di un ferito, però con trauma di non particolare rilievo”, ha aggiunto. I soccorsi sono difficili a causa delle condizioni meteo e delle condizioni sul terreno. Il bilancio è per forza di cose in evoluzione.La giornata “Al momento non ci sono morti accertati ma c’è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso perché le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative.Stiamo mandando mezzi sia via mare, sia per il sorvolo aereo.Sono in stretto contatto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sia con i miei colleghi ministri. E’ una situazione in evoluzione molto grave e da seguire”. E’ quanto aveva detto in precedenza il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dalla “sala operativa dei vigili del fuoco, in stretto contatto con il Centro coordinamento soccorsi istituito presso la prefettura di Napoli, dove è presente anche il presidente della Regione Campania”. Ancora prima il ministro Matteo Salvini aveva detto che nel disastro di Ischia si conterebbero “8 morti accertati”, ma non sono arrivate conferme sulle vittime da parte di chi è sul posto. I Cc e la prefettura hanno fatto sapere a stretto giro che al momento non sono stati ritrovati corpi.Il disastro è avvenuto a causa di una grossa frana che ha colpito il comune di Casamicciola. Qui questa mattina intorno alle 5 si è originata la frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Un uomo è stato travolto dal fango. È stato recuperato e salvato. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Ci sono stati anche crolli e danneggiamenti di case.Tra i dispersi c’era una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario. Successivamente si è saputo che “il nucleo familiare con il neonato che era dato per deceduto, che era proprio nella zona delle frane, al momento si sta recando in ospedale”. Lo ha detto ai giornalisti nel punto stampa tenuto per aggiornare sulla frana ad Ischia il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Ci sono anche famiglie isolate e clienti di hotel senza luce elettrica. Alle operazioni partecipa anche la Guardia costiera. Molte zone sono difficili da raggiungere per i soccorritori a causa dello stato del terreno e delle strade. Il prefetto Palomba, ha anche reso noto che ad Ischia “stiamo evacuando la zona circostante a quella della frana”. Durante il punto con la stampa ha evidenziato che “in via preventiva stiamo spostando tutti i nuclei familiari che vivono nella zona prospiciente alla frana e per il momento li stiamo radunando nel palazzetto dello Sport del Comune di Ischia, successivamente saranno dislocati in strutture alberghiere individuate grazie alla disponibilità di tutti i sindaci dell’isola. Se necessario, ne individueremo un numero più ampio”.Alp/Aff/Red/Int2