Sanità, a Genova nasce la Fondazione Gaslininsieme

Venerdì 25 novembre 2022 - 17:49

Per sviluppare le attività di fundraising dell'Istituto Gaslini

Genova, 25 nov. (askanews) – A Genova è stata presentata oggi, alla presenza del sindaco Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, la nuova Fondazione Gaslininsieme ETS (Ente del Terzo Settore), creata per sviluppare e valorizzare le attività di comunicazione e fundraising dell’ospedale pediatrico genovese. A costituirla sono state la Fondazione Gerolamo Gaslini e l’Istituto Giannina Gaslini che ne sono soci fondatori.“Gaslininsieme – ha spiegato Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Gaslini e da oggi anche di Gaslininsieme – è la naturale evoluzione delle attività di fundraising che, direttamente o attraverso l’associazione Gaslini Onlus, l’Istituto Gaslini ha promosso e gestito fino ad oggi. Gaslini Onlus verrà incorporata all’interno della nuova organizzazione. Il ‘Sistema Gaslini’ sarà così composto: l’Istituto Giannina Gaslini dal 1938 al servizio di tutti i bambini, la storica Fondazione Gerolamo Gaslini che dal 1949 gestisce il patrimonio del fondatore a favore dell’ospedale e la nuova Gaslininsieme che dal 2022 avrà il compito raccogliere e destinare nuovi fondi al Gaslini, uno degli ospedali pediatrici più importanti in Italia e in Europa, centro di eccellenza per la cura, la ricerca e la formazione scientifica e sanitaria dedicata ai bambini”.“Il Gaslini evolve verso il futuro – ha aggiunto il sindaco Bucci – con la nuova Fondazione Gaslininsieme. Un modo per migliorare la raccolta di fondi destinati a una delle migliori eccellenze del nostro Paese nel campo della sanità pediatrica. Sono certo che questa importante novità permetterà di fornire un ulteriore supporto alla ricerca scientifica e al costante miglioramento strutturale e tecnologico dell’ospedale. Grazie al Gaslini per l’immenso lavoro che svolge per la nostra città e per tutta l’Italia”.“Parte oggi – ha concluso il governatore Toti – una sfida ambiziosa per il Gaslini che ha come primo obiettivo quello di migliorare ulteriormente la cura e l’assistenza dei piccoli pazienti. L’ospedale pediatrico rappresenta per la Liguria un’eccellenza della ricerca e della formazione scientifica a livello nazionale e internazionale e, grazie a Gaslininsieme, sarà possibile contribuire al suo miglioramento tecnologico e digitale. Ma soprattutto sarà possibile fornire un nuovo aiuto alle famiglie dal punto di vista dell’assistenza alle cure e dell’accoglienza. Oggi siamo qui per aiutare il Gaslini a diventare ancora più ‘grande’”. La direzione della nuova fondazione è stata affidata a Maurizio Luvizone, già segretario generale di Gaslini Onlus.