Heineken con Fondazione Libellula contro discriminazione donne

Venerdì 25 novembre 2022 - 08:30

Un supporto nella creazione di programmi e attività di sensibilizzazione

Milano, 25 nov. (askanews) – Heineken Italia quest’anno ha ufficialmente aderito al network di Fondazione Libellula, nato con l’intento di promuovere l’uguaglianza di genere e contrastare discriminazioni e violenze sulle donne, in ogni ambito della società.Per Heineken Italia, si legge in una nota, è fondamentale che le persone si sentano incluse, valorizzate e abbiano pari opportunità e da quest’anno, oltre agli impegni sottoscritti con il programma decennale Brew a better world, ha iniziato un percorso per continuare a crescere e portare valore in ambito diversity, equity & inclusion.“La cura per le persone, la gioia della condivisione e la cultura dell’inclusione sono valori fondanti di Heineken Italia – ha commentato Irene Sarpato, diversity equity inclusion and culture expert Heineken Italia – Ci impegniamo costantemente per promuovere un ambiente in cui tutte le persone in azienda si sentano sicure, rispettate, ascoltate e valorizzate per quello che sono. In questa direzione, la collaborazione con Fondazione Libellula rappresenta un’ulteriore tappa di importanza cruciale. Questa ci permette di avere un partner che ci supporti nella creazione di programmi e attività di sensibilizzazione portando l’attenzione anche al linguaggio e ai piccoli comportamenti quotidiani, per superare pregiudizi e stereotipi legati al genere e alle attività di cura”.