Roma, Associazioni: delibera Gualtieri su residenza resta uguale

Giovedì 24 novembre 2022 - 20:24

"Soddisfatti che amministrazione abbia tenuta ferma la posizione"

Roma, 24 nov. (askanews) – “Apprendiamo che dall’incontro tra il Prefetto Bruno Frattasi e Alberto Stancanelli, capo di gabinetto del sindaco, emerge che la direttiva sulla residenza non sarà oggetto di modifiche”. Ne dà notizia la rete romana di mutualismo Nonna Roma.“Proprio ieri – ricordano – ci siamo mobilitati a piazza Santi Apostoli per denunciare l’inopportuno intervento del Prefetto su questa questione. Siamo soddisfatti che l’amministrazione comunale abbia tenuta ferma la posizione rispetto a questo importante atto amministrativo che applica la deroga all’art. 5 del decreto Lupi”.“È il momento di applicarla – sottolineano – nel più breve tempo possibile, per ridare dignità a migliaia di famiglie ad oggi escluse dalla residenza e da tutti i diritti ad essa connessi”.