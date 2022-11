Lazio, Maselli-Ciocchetti (FdI): maltempo, subito stato calamità

Giovedì 24 novembre 2022 - 18:16

La Regione lo dichiari

Roma, 24 nov. (askanews) – “La Regione Lazio non perda tempo e dichiari lo stato di calamità naturale per il Municipio X e tutti i comuni del litorale laziale interessati dall’ondata di maltempo che ha creato danni ingenti agli stabilimenti balneari. Allo stesso tempo il Presidente Vicario della Regione Lazio Daniele Leodori e l’assessore l’Assessore regionale ai Lavori pubblici e Tutela del territorio Mauro Alessandri, valutino agevolazioni e interventi a risarcimento dei danni subiti dagli operatori la cui attività è stata messa ancora una volta in ginocchio dal maltempo.” Lo dichiarano il consigliere regionale del Lazio di FdI Massimiliano Maselli e il deputato di FdI Luciano Ciocchetti. “Purtroppo per l’ennesima volta, e l’inverno è appena iniziato, la costa del litorale laziale (in particolare Ostia e Fiumicino), è stata aggredita da mareggiate di varia intensità, che hanno provocato nuove erosioni e conseguenti cedimenti delle strutture degli stabilimenti balneari, con pesanti danni economici per tutto l’indotto relativo al turismo balneare già messo a dura prova negli anni precedenti dalla pandemia. Quella che è mancata in questi anni è stata una programmazione degli interventi da parte della Regione Lazio che, ricordiamolo, è l’autorità competente in materia di lotta all’erosione e protezione delle spiagge”.