Lazio, D’Amato: i casi sono in aumento, oggi 3.467 nuovi positivi

Giovedì 24 novembre 2022 - 14:47

Roma, 24 nov. (askanews) – “In aumento il numero complessivo dei casi su base settimanale +17%, in aumento anche l’incidenza a 404 ogni 100 mila abitanti con il valore rt in aumento a 1.08”. A spiegarlo l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, spiegando che oggi nella regione “su 3.682 tamponi molecolari e 17.801 tamponi antigenici per un totale di 21.483 tamponi, si registrano 3.467 nuovi casi positivi (+822), 8 decessi (come ieri), 750 ricoverati (+13), 29 terapie intensive (-2) e +3.626 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e a 16,1% e i casi a Roma città sono quota 1.816”.