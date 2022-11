Genova, maxi fuga di gas a Sampierdarena: stop circolazione treni

Giovedì 24 novembre 2022 - 16:43

Chiusa al traffico veicolare via Buranello

Genova, 24 nov. (askanews) – A Genova traffico ferroviario interrotto nel pomeriggio per una grossa fuga di gas in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione di Sampierdarena.Secondo quanto riferito dalla Regione Liguria, la linea ferroviaria sarebbe ora in fase di riattivazione, mentre è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di via Buranello, all’altezza di via Giovannetti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che stanno valutando la necessità di eventuali evacuazioni delle abitazioni nei palazzi circostanti.