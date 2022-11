Donne uccise a Roma, si valuta pianificazione delitti De Pau

Giovedì 24 novembre 2022 - 13:57

Soggetto ripreso con mascherina e cappuccio

Roma, 24 nov. (askanews) – Un piano organizzato, pianificato, e non frutto di una condotta estemporanea. Gli inquirenti della Procura di Roma dopo dopo aver ottenuto la convalida del fermo e l’ordinanza di custodia per Giandavide De Pau, in relazione all’omicidio di tre donne avvenuto giovedì scorso, stanno valutando – secondo quanto si è appreso – se ci possa essere un’eventuale premeditazione nei delitti compiuti nel quartiere Prati. Perché oltre ai video registrati col suo smartphone nella casa delle due escort cinesi c’è il fatto che De Pau nei fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso appare travisato.In particolare – spiega il gip – “il soggetto inquadrato indossa una giacca tipo piumino di colore azzurro con il cappuccio, dei pantaloni di colore nero, un paio di scarpe da ginnastica di colore nero gommate bianche e uno scalda orecchie di colore nero con dei disegni di colore bianco. L’uomo, che cammina con andatura veloce, alle ore 09.58 entra all’interno del bar ‘da Carletto’. Alle ore 10.01 esce dal bar con un’andatura leggermente barcollante e prosegue il cammino lungo la stessa direzione. Giunto all’altezza del civico 28, rallenta la sua andatura e alle ore 10.01 entra all’interno dello stabile al civico 28”.E poi “lo stesso uomo viene ripreso mentre esce dallo stabile alle ore 10.41, ossia poco prima che venga trovato il cadavere della donna sul pianerottolo, e ripercorrere a ritroso la strada fatta poco prima. L’uomo all’uscita dello stabile – spiega ancora il giudice – nonostante il clima non particolarmente freddo di quel giorno, è più coperto rispetto al momento in cui era entrato: ha il capo coperto dal cappuccio nero della felpa, che indossa sotto la giacca di colore azzurro, e sopra il cappuccio della felpa calza uno scalda orecchie. Inoltre, indossa una mascherina sul viso e un paio di occhiali da sole e cammina con passo veloce con le mani in tasca e sono visibili aloni di macchie sul giubbotto”.