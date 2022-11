Roma, a Capodanno torna il concertone, eventi in tutti i Municipi

Mercoledì 23 novembre 2022 - 18:58

Assessore ai Grandi eventi ascoltato in commissione Cultura

Roma, 23 nov. (askanews) – Roma avrà un Capodanno con il tradizionale concertone, di artisti internazionali o internazionali, dj set, e sono tre le location centrali sulle quali riflette l’amministrazione capitolina: “Circo Massimo, i Fori imperiali o piazza del Popolo”. E’ quanto è emerso dalla seduta odierna della commissione capitolina Cultura, presieduta dalla consigliera Pd Erica Battaglia, che ha ascoltato l’assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato.Rispetto alla location “decideremo entro la fine della settimana, ci sono valutazioni da fare con il prefetto”, e la formula sarà “quella classica, ma che manca da molti anni a causa del Covid: un concertone con dj set”, con la possibilità di creare “collegamenti nei singoli municipi, per dare a tutti i romani l’opportunità di avere una serata di festa in forma gratuita”, ha sottolineato Onorato.Il sindaco Roberto Gualtieri ha espresso alcuni indirizzi che, ha spiegato Onorato, prefigurano “una serata in forma gratuita, che permetta di vivere un momento di svago anche a chi non può permettersi iniziative molto costose. Una proposta inclusiva, partecipativa, sana, rivolta in particolare ai giovani, penalizzati dalla pandemia”. Si prevedono, infine, aperture speciali di musei e teatri per il primo gennaio mentre sono in corso verifiche per la giornata del 31 dicembre.