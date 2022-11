Viminale: al 7 novembre 95 le donne vittime di omicidio

Martedì 22 novembre 2022 - 09:19

50 uccise da partner o ex; nel 2020 e 2021 118 i femminicidi

Roma, 22 nov. (askanews) – Dall’1 gennaio al 7 novembre 2022 risultano essere state 95 le vittime di omicidio di genere femminile in Italia, uccise in circostanze e contesti diversi: 50 donne uccise da partner o ex partner; 33 donne uccise in ambito familiare/affettivo; 12 donne uccise in altro contesto. È quanto emerge dal dossier del Ministero dell’Interno “Il pregiudizio e la violenza contro le donne”, presentato oggi in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.Secondo i dati forniti dal Viminale, nel 2020 gli omicidi con vittime di sesso femminile sono stati 118 (il 41,4% del totale degli omicidi volontari in Italia), e 118 anche nel 2021 (il 39,07% del totale).