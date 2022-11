Toti e Bucci incontrano Sangiuliano su progetti culturali Liguria

Martedì 22 novembre 2022 - 18:13

"Abbiamo fatto il punto sui progetti strategici"

Genova, 22 nov. (askanews) – A Roma oggi si è svolto il primo incontro tra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il presidente e assessore alla cultura della Regione Liguria Giovanni Toti, che ricopre anche la carica di coordinatore della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni ed il sindaco di Genova con delega alla cultura, Marco Bucci.“Ringraziamo il ministro e tutto il suo staff – affermano in una nota Toti e Bucci – che ci hanno accolti nella sede del Ministero per questo importante incontro. Abbiamo fatto il punto sui progetti strategici della Liguria e di Genova: la Casa dei Cantautori nell’ex abbazia di San Giuliano restaurata, il progetto per l’acquisizione e la valorizzazione dell’isola della Gallinara e dei suoi beni, la funivia dei forti e la loro conseguente valorizzazione e collegamento con la città”.“Particolare attenzione – prosegue la nota – è stata dedicata anche al rilancio del Premio Paganini, la prestigiosa competizione violinistica internazionale, una vera eccellenza del Paese e alla strategicità dei nostri teatri a cominciare dal Teatro dell’Opera ‘Carlo Felice’ e dal Teatro nazionale che hanno saputo dare vita a eventi e spettacoli diffusi sul territorio che ci hanno dato ribalta nazionale”. Al termine dell’incontro il governatore della Liguria ed il sindaco di Genova hanno invitato Sangiuliano a visitare la Liguria e le sue eccellenze artistiche.