Sindaco di Anzio: ho dato il massimo, la città saprà rialzarsi

Martedì 22 novembre 2022 - 13:42

Ha nel suo dna una forza straordinaria

Roma, 22 nov. (askanews) – “Ho dato il massimo, mi dispiace tantissimo. La Città ha nel suo dna una forza straordinaria, saprà rialzarsi anche da questa caduta”. Parole del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, a poche ore dal decreto di scioglimento del Consiglio Comunale. “Lasciamo alla Commissione Straordinaria che arriverà un’Amministrazione sana, con un Bilancio florido e senza alcuna difficoltà nella gestione della spesa corrente, con circa 50 milioni di euro di opere pubbliche finanziate, con la raccolta differenziata oltre il 60%, con il nuovo Stadio del Nuoto ed il nuovo Palazzetto che hanno completato il nostro ambizioso progetto della Cittadella dello Sport, con la trasformazione green dell’intera rete della pubblica illuminazione, con la ristrutturazione e la messa in sicurezza dei plessi scolastici di competenza comunale, con il progetto definitivo – ha ricordato -finanziato per il recupero del Paradiso sul Mare, con chilometri e chilometri di nuovo manto stradale, marciapiedi e piste ciclabili, con la prima area fitness a cielo aperto della nostra Città, con la realizzazione del Piazzale Acqua del Turco e con notevoli stanziamenti sociali per le persone bisognose, con circa 1 milione di euro di fondi comunali impegnati per fronteggiare l’emergenza covid”. De Angelis ha poi aggiunto: “In attesa di approfondire le motivazioni che hanno portato al decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, nella consapevolezza di aver amministrato nell’interesse generale dei cittadini, colgo l’occasione per ringraziare l’intera Struttura Comunale, la Giunta, il Consiglio e tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo drammatico, tormentato da lutti e tragedie che hanno segnato per sempre la mia vita. Anzio – ha concluso – ha nel suo dna una forza straordinaria, la Città è sana e saprà rialzarsi anche da questa caduta. Mi dispiace tantissimo, ho dato il massimo per Anzio, orgoglioso di aver indossato la fascia tricolore per tre mandati”.