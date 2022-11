Roma, Assemblea Capitolina dedica impianto sportivo a Valdiserri

Martedì 22 novembre 2022 - 15:39

Presenti in aula il sindaco Gualtieri e i genitori del giovane

Roma, 22 nov. (askanews) – L’Assemblea capitolina ha impegnato all’unanimità il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con una mozione votata in apertura della seduta odierna alla presenza del primo cittadino, a dedicare un impianto sportivo del Comune alla memoria di Francesco Valdiserri. “Ci sono atti che non si sarebbero voluti presentare – ha ammesso il primo firmatario della mozione e presidente della commissione capitolina Sport Sandro Bonessio -. Questa mozione propone di intitolare alla memoria di Francesco, giovane romano di 18 anni, un impianto sportivo comunale situato in via Cristoforo Colombo all’altezza dell’incrocio con via Alessandro Severo”.Proprio a quell’incrocio il giovane è stato travolto e ucciso circa un mese fa da un’auto fuori controllo, mentre tornava a casa camminando sul marciapiedi con un amico.“Più volte ho pensato a quello che è accaduto, e come padre e come nonno – ha sottolineato Bonessio – ho pensato che è innaturale per dei genitori assistere alla morte dei propri figli, ma è inaccettabile per una città come Roma che ha responsabilità più alte, pensare che questa morte possa essere vana e non acquisire un apprendimento. Abbiamo il dovere di intervenire sulla sicurezza della città, insegnare a rispettare le regole”.“Saluto i genitori di Francesco presenti in Aula con tutti i suoi compagni di scuola e insegnanti del liceo Socrate, insieme al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri”, ha detto accogliendoli la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, a nome di tutti i colleghi.