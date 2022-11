Pecoraro: da Calabria sfida con 30.000 giovani per Ambiente e legalità

Martedì 22 novembre 2022 - 18:01

Piantumato all'Università di Reggio C. l'Albero di Falcone

Roma, 22 nov. (askanews) – “La scelta dei Carabinieri forestali di ricordare dall’università di Reggio Calabria la festa degli alberi e piantare l’albero di Falcone è un segnale forte in una regione che,a partire dal Parco dell’Aspromonte, può coinvolgere migliaia di giovani in una rinascita civile e ecologica”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde – che da ministro dell’agricoltura reintrodusse la festa degli alberi nelle scuole – intervenendo al convegno ‘Alberi: Linfa delle città” organizzato dai Carabinieri forestali presso l’aula magna dell’Università del mediterraneo di Reggio Calabria con centinaia di studenti presento e in collegamento altri 30.000 studenti delle scuole calabresi e aggiungendo: “Complimenti al comandante dei carabinieri forestali Antonio Marzo , al rettore Giuseppe Zimbalatti e ai tanti docenti e studenti che hanno reso questo momento davvero partecipato. Ambiente e Legalità sono ovunque un connubio essenziale e il lavoro che fanno il Parco Nazionale dell’Aspromonte e le altre realtà di protezione ambientale sono essenziale in una terra dove la criminalità ha spesso utilizzato e distrutto risorse naturali preziose”.